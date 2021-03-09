Karlov suikastı davasında karar

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın “örgüt abisi” olmakla suçlanan Şahin Söğüt'e 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Büyükelçi Karlov'la ilgili bilgi topladığı ve FETÖ'ye sızdırdığı öne sürülen eski MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün “mahrem istihbarat yapılanmasında” görevli olduğu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği öne sürülen Salih Yılmaz hakkında ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme 6 sanığın beraatine karar verdi. 7 sanık örgüt üyeliğinden cezalandırıldı.

Aralarında Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyaları ayrıldı.

RUSYA DIŞİŞLERİ: KARARDAN MEMNUNUZ

Öte yandan Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı, Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili kararını sonunda açıklamış olmasından memnun olduğunu bildirdi. (Kaynak: Ajanslar)