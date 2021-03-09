Bağdat: 20 milyon doz aşı için çalışmalar tamamlandı

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Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, 20 milyon doz Covid-19 aşısının ülkeye gelmesi için tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Hasan Nazım da düzenlediği basın toplantısında, Irak Sağlık Bakanı’nın 20 milyon doz aşının ülkeye gelmesi için tüm çalışmaların tamamlandığını söylediğini belirtti.

Sözcü Nazım, Bakanlar Kurulu toplantısında Irak Sağlık Bakanı tarafından ülkedeki Covid-19 vakalarındaki artışla ilgili sunulan raporun endişe verici olduğunu ifade etti.

Nazım, ülkedeki vakaların yükselişe geçtiğini kaydederek, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu 20 milyon aşının ne zaman ülkeye geleceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yakın zamanda ülkeye milyonlarca doz coronavirüs (Covid-19) aşısının geleceğini, şu sıra söz konusu aşıların farklı ülkelerde nakil hazırlığının yapıldığını kaydetmişti.

Sözcü el-Bedr, aşıların ulaşmasıyla birlikte aşılanmanın hızlıca başlayacağını kaydetmişti.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin ise 22 Mart’a kadar devam edeceğini belirten sözcü, özellikle türbelerle ilgili yasakların süreceğine işaret etmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumun böyle devam etmesi halinde salgının kontrolden çıkacağı uyarısında bulunmıştu.

Irak’a ilk olarak bu ay başında 51 bin doz Çin aşısı Sinofarm gelmişti. Kürdistan Bölgesi’nin payı ise 5 bin doz oldu.