Kazimi: Ulusal diyalog Erbil-Bağdat sorunlarında çözümün kapısını açacak

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ulusal diyaloğun Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki tüm sorunların çözümünün kapısını açacağını söyledi.

Bugün Bağdat’ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, hükümetinin 7 ay boyunca karşılaştığı zorluklara değindi.

Iraklı tüm taraflara yaptığı ulusal diyalog çağrısına değinen Kazimi, söz konusu diyaloğa siyasi tarafların, toplumsal kesimlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve protestocuların katılmasını önerdi.

Kazimi, Irak’ın geleceği için hükümetin tüm tarafları bir masa etrafında buluşturup sorunlarını çözümünü görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ulusal diyaloğun Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki tüm sorunların çözümünün kapısını açacağını söyleyen Kazimi, hükümetinin göreve başladığı günden bugüne Irak’ı istikrara kavuşturmak için çalıştığını belirtti.

Hükümetinin 7 aydır ülkenin sorunlarını tespit edip, eksik noktaları ve yanlışları bulmak için çalıştığını bildiren Kazimi, Nasiriye’deki protesto olaylarındaki suçluların da yargılanması gerektiğini ifade etti.

Kazimi, hükümetin şeffaf seçimlerin alt yapısını hazırlamak, ülkenin güvenliğini sağlamak ve ekonomik istikrarı sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.