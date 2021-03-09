Avrupa Parlamentosu’ndan Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür

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Avrupa Parlamentosu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkına, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in başarılı bir şekilde ağırlanmasından ötürü teşekkür etti.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Irak'la İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerine Papa Francis’i sıcak karşılamalarından ötürü teşekkür ediyoruz” denildi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinin hazırlık ve koordinasyonunun Papa’nın ziyaretinin başarılı geçmesine neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Irak halklarının Papa’yı sıcak bir şekilde karşılamasından ötürü de teşekkür edildi.

Papa’nın ziyaretinin birlikte yaşam ve hoşgörü ruhunun güçlenmesine neden olmasının dilendiği açıklamada, federal Irak’ta daha gelişmiş ve istikrarlı bir toplumun inşası için Iraklı yetkili taraflarla iletişim ve koordinasyonun sürdürüleceği ifade edildi.

5 Mart’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni kapsayan turuna başlayan Papa, başkent Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda Ortadoğu’nun en büyük ayinini yönetmişti.

Papa, Irak ve Kürdistan Bölgesi liderleriyle bir araya gelmişti.