AB’den Kazimi’nin ulusal diyalog çağrısına destek

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Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Martin Huth, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ulusal diyalo çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Huth, “Irak Başbakanı Kazimi’nin Irak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak ulusal diyalog çağrısını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Huth, “AB, Irak'ta devlet-vatandaş ilişkisini güçlendirme ve tüm Iraklılar arasındaki sosyal sözleşmeyi yeniden inşa etme fikrini aktif olarak destekledi” idadelerini kullandı.

AB Büyükelçisi, “Bu çağrıya rağbet varsa Irak'ın öncülük ettiği böylesi bir girişime yardım etmeye hazırız” dedi.

Kazimi, dün yaptığı açıklamada, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunların çözümü için ulusal diyalog çağrısında bulunmuştu.

Çağrıya Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani destek vermişti.

Ayrıca söz konusu çağrı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu tarafından olumlu karşılanmadı.

Fetih Koalisyonu liderlerinden Ebu Misak Mesari, Irak’ın böyle bir diyaloğa ihtiyacı olmadığını söyleyerek, Kazimi’nin Papa’nın ziyaretini kullanarak bazı kesimlere yakınlaşmak istediğini iddia etti.