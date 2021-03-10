Devler Ligi: Borussia Dortmund ve Porto çeyrek finalde

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1'lik galibiyetin rövanşında Sevilla'yı ağırlayan Borussia Dortmund, rakibiyle 2-2 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.

Borussia Dortmund, 35’inci dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

Haaland, 54’üncü dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı kazanan Sevilla, 69’uncu dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6’ncı dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34’üncü maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

HAALAND BİRÇOK REKORA İMZA ATTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14’üncü maçında 20’nc golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

10 KİŞİLİK PORTO JUVENTUS’U ELEDİ

Gecenin diğer maçında Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini bu kez sahasında ağırladı.

Normal süresi Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta uzatma bölümlerine geçilirken, 120 dakikalık bölüm de 3-2'lik Juventus galibiyetiyle tamamlandı ama deplasman golü kuralıyla çeyrek finale yükselen taraf Porto oldu.

Porto, 19’uncu dakikada penaltıdan Sergio Oliveira'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devreye hızlı başlayan Juventus, 49’uncu ve 63’üncü dakikalarda Federico Chiesa'nın golleriyle rakibini 2-1 yenerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Porto, Oliveira'nın 115’inci dakikada frikikten ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Çabuk toparlanan Juventus, 117’nci dakika Adrien Rabiot'un fileleri havalandırmasıyla maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle Porto, üst tura çıkan taraf oldu.