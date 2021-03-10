ABD’den iki İranlıya yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları sorgu memurlarını 2019-2020 yılındaki protestolarda siyasi tutuklulara ve gözaltına alınanlara aralarında işkence ve/veya zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalandırma ya da muamele etme gibi büyük insan hakları ihlalleri yapmakla suçladı.

Biden yönetiminin açıkladığı bu yaptırım, ABD’nin İran’ı 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın hükümlerine yeniden uymaya davet ettiği bir dönemde geldi.

Eski başkan Donald Trump, ABD’yi uluslararası anlaşmadan 2018 yılında çekmişti. Bu durum Tahran’la gerilimi arttırmış, Tahran bu tarihten itibaren uranyum zenginleştirme oranını anlaşmayla belirlenen sınırların üzerine çıkartmıştı.

Blinken, “İran’daki insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sormak için tüm uygun araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaptırım kapsamında Ali Hemmatian ve Mesud Safdari ile yakın aile üyelerinin ABD’ye girişi yasaklandı.

Biden yönetimi, iki ülkenin de nükleer anlaşmaya geri dönmesi konusunda İran’la görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı, ancak taraflar ilk adımı kimin atacağı konusunda uzlaşamıyor.

İran anlaşmaya dönmek için önce Amerika’nın yaptırımları hafifletmesini istiyor. Washington ise önce Tahran’ın 2019 yılından bu yana adım adım ihlal ettiği anlaşmaya uymasını istiyor.