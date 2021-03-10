‘Nergis çiçeğinin adı Kürt çiçeği olmalı’

DUHOK (K24)

Nergis, ilkbaharın çok güzel kokulu çiçekleriyle baharın müjdecisi olarak biliniyor.

Yüksek dağlarda yetişen nergis çiçeği, güzel görüntüsü ve hoş kokusunun yanı sıra şifa kaynağı olarak da kullanılıyor.

Nergisler, en çok sert ve soğuk rüzgarların estiği dağların ve yaylaların sırt bölgelerinde tek tek veya birkaçı bir arada bulunuyor.

Sert ve soğuk iklimi nedeniyle Duhok’un Bablo bölgesi nergis çiçeği yetiştiriciliği için çok önemli bir alan. Bu nedenle Bablo bölgesinde çeşit çeşit nergis yetişiyor.

K24’e konuşan nergis çiçeği yetiştiricisi, Bablo’da 10 bin tohum ektiklerini ve şu anda bu sayının 10 milyona ulaştığını belirterek, “Nergis çiçekleri Kürdistan doğasının bir bitkisidir, Kürdistan’a hastır” diyor.

Bablo’daki nergis çiçeği yetiştiricileri, çiçeğin “Kürt çiçeği” olarak bilinmesi gerektiğini ifade ederek, bunu tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtiyor.

Duhok’ta yetişen nergislerin ünü de bütün dünyada yayılmış durumda.

K24’e konuşan başka bir nergis çiçeği yetiştiricisi, çiçeğin kokusunun insan sağlığı için de önemine dikkat çekiyor:

“Kokusu nefes için faydalı, çiçeği insana hoş geliyor. Birçok devlet bunu bizden talep ediyor ve biz de birçoğuna hediye olarak gönderdik.”

Birçok Kürtçe şiir ile şarkıya da konu olan nergis çiçeği, baharın müjdecisi olarak biliniyor.

Bu arada Bablo bölgesinde yer yıl “Nergis Festivali” de gerçekleştiriliyor, ancak yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki etkinlik iptal edildi.