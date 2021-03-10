Rojava’da terzilerde Newroz mesaisi

KAMIŞLO (K24)

Rojava’da Newroz heyecanın en çok yaşandığı yerlerden biri de ulusal kıyafetlerin satıldığı çarşılar olurken, esnaf geçen yıl göre kumaş fiyatlarının yüksel olduğunu belirtiyor.

Kadınlar da kıyafet fiyatlarının pahalılığından şikayetçi.

Rojava’da piyasadaki hareketlilik önceki yıllarda olduğu gibi değil. Durgunluğun sebebi ise Suriye Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi.

İnsanlar her şeyin pahalı olmasından şikayetçi olmasına rağmen mart ayının ve Newroz’un Kürtler için önemli olduğunu, dolayısıyla ulusal Kürt kıyafetleri aldıklarını söylüyor.

Newroz için kıyafetler şubat ayından itibaren dikilmeye başlıyor. Suriye ve Rojava’da ekonomik krizden dolayı giyim sektörü geçtiğimiz yıllara göre hareketli değil. Terziler, bir kıyafetin en düşük maliyetinin 50 dolar olduğunu belirtiyor.

Rojava’daki hayat pahalılığı ve ekonomik krize rağmen, Newroz’un Kürtler için barış ve özgürlük bayramı olması, halk hazırlıklardan alıkoymuyor.