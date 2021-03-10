Anket: ABD’nin gelmiş geçmiş en iyi başkanı kim?

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ABD'de Barna Group tarafından gerçekleştirilen ve Newsweek dergisinde yayımlanan anket şubat ayı başlarında tüm demografik gruplardan 2 bin 7 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2008 ve 2012 başkanlık seçimlerini kazanarak ülkeyi 8 yıl boyunca yönetmiş olan Barack Obama yüzde 28 oranla ankette ilk sıraya yerleşti. Siyahi katılımcıların yüzde 61'i Obama yönünde tercihte bulunurken; eski başkan Demokratlar arasında yüzde 48, Cumhuriyetçi vatandaşlar arasındaysa yüzde 5 destek gördü.

Anketin dikkat çeken yanı, görev süresinin dolmasına günler kala Kongre Binası'nda yaşanan ve en az 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ayaklanmayı kışkırttığı gerekçesiyle azledilmek istenen Donald Trump'ın ikinci sıraya yerleşmesi oldu.

Trump genel katılımcılardan yüzde 14 oranda oy aldı, bu kişilerin yüzde 7'isini siyahiler oluşturdu. Demokratlar arasında Trump'ın destekçi oranı yüzde 1 olurken, 45'inci başkan Cumhuriyetçiler arasında yüzde 37 kabul gördü.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde Biden karşısında kaybeden Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü büyük tartışmalara yol açmıştı.

Reuters ve Ipsos işbirliğinde gerçekleştirilen ve sonuçları 8 Ocak'ta paylaşılan bir ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 57'si Trump'ın derhal görevden alınması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Diğer yandan YouGov/Economist tarafından şubat ayı ortalarında yapılan bir başka anket de Obama'nın gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak görüldüğünü işaret etmiş, Trump ise yüzde 46 oranıyla en kötü başkan olarak tanımlanmıştı.

BİRKAÇ HAFTALIK BIDEN DA LİSTEDE

Newsweek'in paylaştığı listeye göre 40’ncı başkan Ronald Reagan, yüzde 11'le üçüncü sıraya yerleşti. Cumhuriyetçilerin yüzde 21'i, Demokratların da yüzde 3'ü Reagan'dan yana tercih yaptı.

Ülkenin 46’ncı başkanı olarak 20 Ocak'ta göreve başlayan Joe Biden da henüz birkaç haftadır bu vazifede olmasına rağmen yüzde 4'le listeye girdi.

Anketin, yakında gösterime girmesi öngörülen Reagan filminin yapımcılarının öncülüğünde gerçekleştirildiği belirtildi.

Listede ilk 10’da sırasıyla şu isimler yer aldı:

1. Barack Obama: Yüzde 28

2. Donald Trump: Yüzde 14

3. Ronald Reagan: Yüzde 11

4. John F. Kennedy: Yüzde 10

5. Abraham Lincoln: Yüzde 9

6. George Washington: Yüzde 5

7. Bill Clinton: Yüzde 5

8. Joe Biden: Yüzde 4

9. Franklin Delano Roosevelt: Yüzde 3

10. Theodore Roosevelt: Yüzde 2