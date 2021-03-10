Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasında askeri işbirliği anlaşması

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin komutanı Albay Holgar Konkwell, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirecek projelere imza attı.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ve Almanya’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Kartin Jasishek’in de hazır bulunduğu törende bir dizi projeye imza atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Alman yetkililere “Uzun soluklu dostluğunuzla gurur duyuyoruz. Bu projelerle Peşmerge Güçleri yeni bir aşamaya geçecektir” dedi.

Bölgede istikrarın sağlanması ve terörizmle mücadelede önemli bir aktör olan Almanya ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Peşmerge Bakanı, “Kürdistan halkı ve Peşmerge Güçleri adına, Almanya hükümeti ve parlamentosuna teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin komutanı Albay Holgar Konkwell ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik desteğinin devam edeceğini söyledi.

Daha önceki süreçte de Peşmerge Güçleri’nin modernize edilmesi sürecine katıldıklarını hatırlatan Alman komutan, yeni projelerle Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecini hızlandırmak istediklerini vurguladı.

Almanya, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri uzman ve danışmanlarıyla bölgede terörizmle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.