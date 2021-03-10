YPG ile SMO arasında çatışma

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün akşam Halep’in kuzeyinde bulunan Kefir Xaşir köyü kırsalında Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çıkan çatışmada 1 SMO mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Gözlemevi, SMO’ya bağlı silahlı grupların YPG’nin kontrolünde bulunan Til Rifat’ın dört köyüne top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

YPG ile SMO arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Til Rifat beldesi Afrin’in 35 km doğusunda yer alıyor.

18 Mart 2018 yılında Afrin’in Türkiye ve eski adıyla Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolüne geçtikten sonra yaklaşık 250 bin kişi Tel Rifat ve Şehba bölgesine göç etti.