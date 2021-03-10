Başbakan: Papa’nın ziyareti Kürdistan Bölgesi’nin önemini ispatladı

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Kürt ulusal kıyafetleriyle toplantıya katılan Başbakan, toplantının başında Kürdistanlıların 10 Mart Ulusal Kıyafet Günü’nü kutladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ziyaretini önemli ve tarihi bir ziyaret olarak nitelendiren Başbakan, bu ziyaretin, Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl birlikte yaşam açısından bölgede önemli bir merkez olduğunu ispatladığını ifade etti.

Başbakan ayrıca, ziyaretin huzurlu bir ortamda geçmesinden dolayı başta güvenlik güçleri olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurum ve kuruluşlarını tebrik etti.

Daha sonra Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık ile Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, Papa’nın ziyareti ve Kürdistan Bölgesi açısından sonuçlarıyla ilgili birer rapor sundu.

Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Aram Muhammed Kadir de Kürdistan Bölgesi’ndeki yükseköğrenim kurumlarına izin verilmesiyle ilgili taslağın son halini sundu. Taslak, ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından kabul edildi.