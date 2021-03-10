Sadr Hareketi’nden Kazimi’nin ‘ulusal diyalog’ çağrısına destek

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Sadr, Necef'te basın işleri sorumlusu Haydar el-Cabiri tarafından okunan yazılı açıklamasında, "Herkesin, protestocu gençler dahil tüm taraflar arasında reforma yönelik diyaloğu etkinleştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu girişimin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde olması gerektiğine işaret eden Sadr, herhangi bir şekilde terör bağlantısı bulunanların diyalog dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

Sadr ayrıca, bazı siyasi tarafların, genel seçimler öncesi politik amaçlarla barışçıl protestoların içine sızan kişileri kullanmaya çalıştığına dikkati çekerek, devletin prestiji ve güvenliği için hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Kazimi, önceki gün yaptığı açıklamada, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunların çözümü için ulusal diyalog çağrısında bulunmuştu.

Çağrıya Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani destek vermişti.

Ayrıca söz konusu çağrı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu tarafından olumlu karşılanmadı.

Fetih Koalisyonu liderlerinden Ebu Misak Mesari, Irak’ın böyle bir diyaloğa ihtiyacı olmadığını söyleyerek, Kazimi’nin Papa’nın ziyaretini kullanarak bazı kesimlere yakınlaşmak istediğini iddia etti.