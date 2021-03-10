Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan son 24 saatte 4 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 7 bin 80 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 335 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 111 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 247 bin 210 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 111 bin 516 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Şimdiye kadar 104 bin 884 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 546 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 86 kişinin Covid-19 tedavisi ise devam ediyor.