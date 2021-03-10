‘İngiltere mutasyonu en az yüzde 30 daha öldürücü’

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British Medical Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'de B.1.1.7 varyantı ile enfekte olup ölen kişiler ile ilk virüse yakalananlar arasındaki ölüm oranları karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, 54 bin 906 Covid-19 hastasının arasında İngiliz varyantının 227 ölüme, başka varyantların ise aynı sayıda hasta arasında 141 ölüme yol açtığını saptadı.

Araştırmaya göre, İngiliz varyantı ilk virüsten yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha öldürücü.

Araştırma ekibinin eş başkanlarından olan Exeter Üniversitesi öğretim üyesi Robert Challen, "Daha hızlı yayılma becerisiyle birlikte düşünüldüğünde, bu durum B.1.1.7'yi ciddiye alınması gereken bir tehdit haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Eylül 2020'de İngiltere'de görülen B.1.1.7 varyantının genetik kodlarında 23 mutasyon bulunuyor. Bu mutasyonların bazılarının, virüsü daha kolay yayılabilir hale getirdiği belirtiliyor.

Varyant eylülden bu yana, seyahat kısıtlamalarına rağmen 100'den fazla ülkeye yayıldı.