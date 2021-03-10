Papa Francis: Kürt milletine teşekkür ediyorum

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Erbil’den kardeşlik mesajlarının geldiğini söyleyerek, “Sıcak karşılamalarından ötürü Kürt milletine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Papa Francis, “Erbil’den kardeşlik mesajları geldi. O şehirde beni Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakanı, yetkilileri ve halk karşıladı. Tekrar Kürt milletine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Papa, “Göç etmiş Iraklıları düşündüğümde onlara şunu söylemek istiyorum; Siz İbrahim gibi her şeyinizi bıraktınız. Onun gibi iman ve ümidinizi koruyunuz. Nereye giderseniz gidin dostluk ve kardeşlik dokumacısı olun ve yapabiliyorsanız geri dönün” dedi.

Papa açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca unutulmaz bir görüşme yaptığım Büyük Ayetullah Sistani'den başlayarak dini yetkililere de minnettarım. Barış olan Allah, Irak'a, Ortadoğu'ya ve tüm dünyaya kardeşçe bir gelecek bahşetsin!

Irak ziyaretinden sonra ruhum Allah’a ve bu ziyareti mümkün kılan herkese şükranla doldu: Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e, Irak hükümetine, ülkenin patriklerine ve piskoposlarına.

Irak ve Ortadoğu için dualarımıza devam edelim. Irak'ta yıkım ve silah kargaşasına rağmen vatanın simgesi olan hurma ağaçları büyümeye ve meyve vermeye devam ediyor. Aynısı kardeşlik için de geçerlidir: ses çıkarmaz ama meyve verir ve bizi büyütür.

Savaşa verilen yanıt başka bir savaş değildir ve silahlara verilen yanıt başka silahlar değildir. Cevap kardeşliktir. Irak'ın karşı karşıya olduğu zorluk budur.”