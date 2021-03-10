NATO: Irak’a destek olmaya devam edeceğiz

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NATO Genel Sekreteri Jans Stoltenberg ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın karar alma egemenliği çerçevesinde NATO ve Irak arasındaki daimi koordinasyon ve ortak çalışmayı görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin ile Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Papa Francis’in Irak ziyaretine değinilirken, Stoltenberg, başarılı ziyaret nedeniyle Hüseyin’i tebrik ederek, Papa’nın ziyaretinin Irak toplumu için yurtdışında olumlu ve çekici bir imaj oluşturduğunu belirtti.

Irak ile NATO arasındaki işbirliğine değinilen görüşmede Stoltenberg, Hüseyin’i önümüzdeki günlere yapılacak olan NATO büyükelçileri toplantısına davet etti.

Öte yandan, NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin, ülkedeki orduya eğitim ve danışmanlık sunmayı sürdüreceğini, ancak ABD kuvvetlerinin rolünü kesinlikle almayacağını söyledi.

Asia televizyon kanalına konuşan Olsen, "Irak'taki güçlerimiz 300'den fazla, savaşmak dışında bir görevimiz var" dedi.

Olsen, gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve danışmanlık verecekleri kurumların belirleneceğini dile getirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci'nin, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmi talepte bulunduğunu anımsatan Olsen, "NATO, Irak'ta ABD'nin rolünü kesinlikle almayacak" ifadesini kullandı.

Olsen, Irak hükümetinin, NATO misyonunu her türlü silahlı hedeften korumaya özen gösterdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta, "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve IŞİD'in geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak" açıklamasında bulunmuştu.