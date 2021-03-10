Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 556 Covid-19 vakası

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Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saate ait Covid-19 verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Covid-19 testi yapılırken, 14 bin 556 kişinin test sonucu pozitif çıktı, 67 kişi ise hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 olurken, 9 bin 193 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Son 24 saatte hasta sayısı 814 oldu.

Toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, toplam vefat sayısı ise 29 bin 227 oldu.