Koca'dan mutasyonla ilgili uyarı: Hızla artıyor

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgının yeni varyantlarının Türkiye’de yayıldığını dile getiren Fahrettin Koca, “Maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de görülen mutasyonlu virüs vakaları hakkında bilgi veren Koca, “Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok” ifadelerini kullandı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Salgın öncesi ve salgınla mücadele sürecinde aldığımız tüm tedbirlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yayılım hızlı bir seyir izlemektedir. Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor. Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor.”