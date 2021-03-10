Spor

Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı

İspanya 1’inci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 18’inci haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Athletic Bilbao Atletico Madrid İspanya La Liga

HABER MERKEZİ

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta, 21’inci dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de Marcos Llorente ile beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devreyi 1-1 kapattı.

İkinci yarı, 51’inci dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi Barcelona (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki Real Madrid (54) ile de 8'e çıkardı.

Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci Lionel Messi'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim