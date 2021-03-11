Politika

ABD DAİŞ'in iki ülkedeki kollarını terörist ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ'in Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi ve örgütün iki ülkedeki liderlerini, Küresel Özel Terörist olarak tanımladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD ABD daiş Demokratik Kongo

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ'in Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütlerinin, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne eklendiği ve örgütün lideri Seka Musa Baluku'nun ise Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı ifade edildi.

DAİŞ'in Mozambik kolu olduğu belirtilen Ensar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, örgütün lideri Abu Yasir Hassan'ın, Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanımlamalar kapsamında, bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim