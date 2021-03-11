ABD DAİŞ'in iki ülkedeki kollarını terörist ilan etti

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ'in Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütlerinin, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne eklendiği ve örgütün lideri Seka Musa Baluku'nun ise Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı ifade edildi.

DAİŞ'in Mozambik kolu olduğu belirtilen Ensar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, örgütün lideri Abu Yasir Hassan'ın, Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanımlamalar kapsamında, bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı ifade edildi.