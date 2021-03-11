Devler Ligi: Barça geri dönemedi, PSG çeyrek finalde

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PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

İlk maçı 4-1 kazanan PSG, 30’uncu dakikada Kylian Mbappe ile öne geçmeyi başardı.

Fransız yıldızın golüne yanıt 37’nci dakikada Lionel Messi'den geldi ve skoru eşitledi.

Messi, 45+3’üncü dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Keylor Navas'a takıldı ve devre sonunda takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

MBAPPE, MESSİ’NİN REKORUNU KIRDI

Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki 25'inci golüne imza atan Mbappe, önemli rekorlara imza attı. Fransız forvet, 22 yıl 80 günle turnuvada 25 gol barajına ulaşan en genç oyuncu unvanını Messi'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarını 4. kez sarsan Mbappe, turnuvada İspanyol takımına bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

Maçta fileleri havalandıran Messi ise 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.