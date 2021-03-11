Erbil’de salgına karşı yeni kararlar

ERBİL (K24)

Erbil Operasyon Odası tarafından alınan kararlara göre Eğitim Bakanlığı'na bağlı 12’nci hazırlık sınıflarının eğitime devam edeceği, devlet ve özel okullardaki 1 ve 11’inci sınıfların 12 Mart - 24 Mart tarihleri arasında kapalı olacağı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin Erbil, Musul ve Kerkük arasında hazırlanan merkezlere yerleştiği, Erbil'e gitmek isteyen vatandaşların 72 saat içinde coronavirüs testi yapması gerektiği kaydedildi.

Pazar, alışveriş merkezi, çarşı, tesisler ve tüm açık alanların salgının yayılma durumuna göre açık olacağı ifade edildi.

Açıklamada, mart ayındaki bütün ulusal anmaların değerli olduğu ifade edilerek, ancak salgının yayılmasını önlemek için halka açık yerler, her türlü toplantı, konferans, dini ve sosyal törenlerin yasaklanacağı belirtildi.

Seyahatlerin tedbirlere uyma şartlarına göre yapılacağı kaydedildi.

Restoran ve kafeteryaların bahçelerde müşterileri ağırlaması gerektiği ifade edilirken, bahçesi olmayan restoran ve kafeteryalar ise kapı ve pencerelerin açık ve mesafeye uyması şartıyla sınırlı sayıda kişi ağırlayabileceği belirtildi.