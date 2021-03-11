Başkan Barzani: Silah ve şiddetle Kürdistan halkının iradesini kıramazlar

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 11 Mart Anlaşması’nın 51’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani, mesajında şunları belirtti:

“Milletimizin Büyük Eylül Devrimi’ndeki mücadelesinin ürünü olan 1970 Mart’ı anlaşmasının 51’inci yıldönümünü saygıyla yad ediyoruz. 11 Mart Anlaşması’nın önemi, ilk kez Irak hükümetinin resmi olarak Kürdistan halkının meşru haklarının bir kısmını tanımasındandı. Bu da Irak’taki muktedirlerin, silah ve şiddetle Kürdistan halkının iradesini kıramayacağını kanıtlandı. Ölümsüz Barzani liderliğinde Peşmerge’nin sergilediği direnişi ve verdiği bedeller ile devrimciler ve vatanseverlerin birliği, dönemin Irak hükümetini, müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı ve milletimizi için tarihi hak ve kazanımların elde edilmesini sağladı.

11 Mart Anlaşması rejim tarafından ihlal edilse de o kazanım, milletimizin mücadelesi açısından yeni bir dönem ve büyük bir adım için kapı araladı, daha çok kazanım ve zaferleri sağladı.

Bu kutlu anmada Kürdistan halkının barış, birlikte yaşam ve diyalog mesajına vurgu yapıyor ve herkese hatırlatmak isteriz ki; Kürdistan halkının haklarının ihlali, Kürdistan halkının haklarıyla ilgili anlaşmaların, anayasanın ve yasaların çiğnenmesi, hiçbir şekilde milletimizin haklarını elde etmesine dönük iradesini kıramaz. Kürdistan halkının mücadele, uyanış ve boyun eğmemeye dair uzun bir tecrübesi vardır, haklarını da çok iyi biliyor ve bundan vazgeçmeyecektir.”