Neçirvan Barzani: 11 Mart Anlaşması Kürtlerin haklarının tanındığı ilk belgeydi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 11 Mart Anlaşması’nın 51’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“11 Mart 1970’te imzalanan anlaşma, büyük Eylül Devrimi ve Ölümsüz Barzani önderliğindeki Kürdistan halkının iradesinin ürünüydü” diyen Neçirvan Barzani, “Anlaşmadan çekilen güçlerin mantığı ise Irak’a savaş, kaos ve felaketleri geri getirmekten başka işe yaramadı” ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, “Anayasaya bağlılık temelinde eşitlik ve dayanışmaya dayalı bir birliktelik kurulmalı” dedi.

Neçirvan Barzani, “11 Mart Anlaşması’nın mimarlarını ve bu uğurda şehit olanları saygıyla anıyoruz. Bu değerli anma vesilesiyle, halkı ve vatanı için canını feda eden Kürdistan şehitlerinin tertemiz ruhlarını selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

11 Mart 1970’te imzalanan anlaşmanın Irak hükümetinin Kürtlerin haklarını tanımak zorunda bırakan ilk resmi belge olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“11 Mart Anlaşması Kürdistan halkının tarihinde Irak hükümetini otonomi temelinde Kürdistan halkının haklarını tanımak zorunda bırakan ilk resmi belge olma özelliğini taşıyor. Her ne kadar Irak hükümeti anlaşmadan dönmüş olsa da bu anlaşma, Kürdistan halkının kendi meşru haklarını elde etme kararlılığını güçlendirmiştir. En sonunda da bu anlaşma, Kürdistan Bölgesi’nin büyük kazanımlar elde edeceği federalizm için temel olmuştur.”

11 Mart Anlaşması’nın aynı zamanda Kürtlerin birlik ve beraberliğinin bir ürünü ve kazanımı olduğunu belirten Neçirvan Barzani, söz konusu kazanımların korunması ve gelişimi için tüm taraf ve bileşenlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmesinin önemine vurgu yaptı.