Şengal’de PKK ile Irak ordusu arasında arbede!

ŞENGAL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre PKK’ye bağlı bir güç ile Irak ordusu arasında Şengal’in Sinune nahiyesinde arbede çıktı.

Yaşanan arbedede 1 Irak askeri yaralanırken, orduya ait bir askeri araç da karşı grup tarafından el konularak götürüldü.

Irak ordusunun daha önce bin 500 PKK’nin “Ezidxan Savunması” mensubunun ordusunun bir parçası yapılması için söz verdiği ancak bu sözün tutulmadığı ve verilen sürenin dolması nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi.

PKK mensupları ve taraftarları, Sinune’ye bağlı Xanesur’un batısı ile Şengal kent merkezinde gösteri düzenlediği bildirildi.

10 gün önce Irak ordusu Suriye sınırına 3 tugay asker göndermesine rağmen Erbil ile Bağdat arasında, milislerin bölgeden çıkarılmasına dair anlaşma halen uygulanmadı.

Anlaşma, Şengal’de durumun normalleştirilmesinin ve halkın evlerine dönmesini ön görüyor.

PKK ile Haşdi Şabi anlaşmaya karşı çıkıyor.

