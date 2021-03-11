Keldani ve Süryani başpiskoposlarından Başkan Barzani'ye teşekkür

ERBİL (K24)

Erbil Keldani Katolik Kilisesi Başpiskoposu Beşar Mete Werde ve Hedyab Süryani Kilisesi Başpiskoposu Nesnail Seman, Başkan Barzani’ye Papa’nın ziyareti nedeniyle teşekkürde bulundu.

Başkan Barzani’nin ayrım yapmadan herkese eşit şekilde yaklaştığı ifade edilen açıklamada, "Terör örgütü DAİŞ saldırısı sırasında tüm etnik ve dini grupların koruyucusu olan Başkan Barzani, mültecileri kardeş olarak karşıladı ve onlara Kürdistan Bölgesi'nin kapılarını açtı" denildi.

Açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin örgüte karşı verdiği mücadele sayesinde mültecilerin evlerine döndüğü ifade edildi.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ BAŞKANI VE BAŞBAKANI’NA TEŞEKKÜR

Erbil Süryani ve Keldani başpiskoposları, ayrıca Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani’ye de teşekkür etti.

İki kilisenin başpiskoposundan yapılan ikinci açıklamada, Papa’nın karşılanması ve Franso Hariri Stadyumu’ndaki toplu ayinin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür edildi.

“Erbil’de Papa Francis için yapılan karşılama eşsiz bir organizasyondu” ifadesi kullanılan açıklamada devamla şunlara yer verildi:

“Ayrıca bakanlıkların ekipleri ve ön hazırlıklar, Papa’nın karşılanmasına yönelik ciddiyetin nişanesiydi. Bu da Kürdistan’daki birlikte yaşam değerlerin yüceliğinin göstergesiydi. Erbil’de Papa’nın böyle başarılı bir şekilde karşılanması, tüm dünyaya, dinler arası barışçıl birlikte yaşamın gerçek mesajıydı.”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 7 Mart’ta Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.