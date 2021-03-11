Başbakan: Anayasal çözümde ısrarcı olacağız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 11 Mart Anlaşması’nın 51’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında çözüm vurgusu yapan Başbakan, şunları belirtti:

“Bugün, Ölümsüz Barzani liderliğinde Büyük Eylül Devrimi kazanımının elde edilmesini sağlayan 11 Mart 1970 Anlaşması’nın 51’inci yıldönümü.

Kürdistan halkının mücadelesi, dönemin Irak hükümetini ilk kez resmi bir şekilde Kürdistan halkının meşru haklarını tanımaya mecbur bıraktı. Her ne kadar Irak hükümeti daha sonra anlaşmayı ihlal edip Kürdistan halkına karşı şiddet ve savaşa başvursa da.

11 Mart Anlaşması, Kürdistan halkının bütün toplumsal sınıf ve bileşenleriyle verdiği mücadele ve bedellerin ürünüydü. Kürdistan halkının barışçıl birlikte yaşam ve savaş ile yıkımı reddetmeye dair irade ve isteğiydi. Bu vesileyle, federal hükümetle olan sorunlarımızın, Kürdistan halkının anayasal haklarının korunup sağlanması ve Irak’ta federal sistemin pekiştirilmesi temelindeki çözümünde ısrar ediyoruz.”