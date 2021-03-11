Lavrov: Rusya, Türkiye ve Katar Suriye’de anlaştı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de çözümle, bu görevin farklı yönleriyle ilgili yaklaşımlarımızın örtüştüğünü veya birbirine yakın olduğunu memnuniyetle ifade ettik, siyasi çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Astana üçlüsünün inisiyatifiyle Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarına dayanan siyasi sürecin alternatifinin olmadığı konusunda ortak anlayışa sahip olduğumuza dikkat çektik" dedi.

Rusya, Türkiye ve Katar'ın, hem kendi gerçekleştirdikleri eylemlerde hem de diğer uluslararası aktörlerin eylemlerinde Suriye'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu kaydeden Lavrov, şunları söyledi:

"Rusya, Türkiye ve Katar'ın müşterek hedefleri, az önce kabul ettiğimiz ortak bildiride belirtildi. Bildiride, terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılık teyit edildi."

“DÜZENLİ GÖRÜŞMELER YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK”

Üç ülkenin Suriye'de çözüme yönelik çabaların koordinasyonuna devam etme konusunda mutabakat sağladığını belirten Lavrov, "Özel temsilcilerimizin bildiride yer verilen müşterek hedeflere ulaşmaya yönelik ortak çabalarımızın doğrudan koordinasyonu üzerinde çalışmalarını ve bakanlar düzeyinde düzenli görüşmeler yapmayı kararlaştırdık" diye konuştu.

Lavrov, Rusya-Türkiye-Katar şeklindeki yeni formatın bir yıldan uzun bir süre önce oluşturulduğunu ve Astana formatının yerine geçmediğini söyleyerek bu formatın Ankara, Moskova ve Tahran'ın Astana formatında yürüttüğü çalışmalara son derece faydalı bir takviye olacağını vurguladı.

“SURİYE’DE ORTAK DEVRİYE ÖNGÖRÜLMÜYOR”

Lavrov, üç ülkenin Suriye'de ortak kara devriyesi gerçekleştirmesinin öngörülmediğinin altını çizerek, "Eğer konunun geçmişini, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki İdlib mutabakatlarını biliyorsanız, orada ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılmasının yanında M4 karayolunda Rus-Türk ortak devriyesi düzenlenmesine ilişkin mutabakat var. Bugün bununla ilgili de görüş alışverişi yaptık. Bununla birlikte, Katar'ın Suriye'deki trajik durumun ortadan kaldırılması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunma isteğinden ancak memnuniyet duyabilirim" ifadelerini kullandı.