Karslı hayvansever çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

İSTANBUL (K24)

Tüm aile fertlerini trafik kazasında kaybettikten sonra Kars’tan İstanbul’a gelerek tek başına yaşayan Sönmez Aras, her gün çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor.

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın kömürlüğünde tek başına yaşayan Sönmez Aras, her gün sabahları erkenden uyanarak sokakları dolaşıyor.

Sönmez Aras, çöpe atılan ekmek ve benzeri gıdaları sırtına yüklediği çuvala doldurup kilometrelerce uzaktaki deniz ve göl kenarına götürerek kuşları besliyor.

K24’e konuşan Aras iki yıl önce bir kadının kendisine “Oğlum bu ekmekleri al götür, sahilde kuşlara ver, çöpe gitmesin yazıktır” dediğini belirterek, o günden beri her gün çöplere bırakılan ekmekleri çuvala doldurup sahilde kuşlara verdiğini söylüyor.

Bu işi severek yaptığını dile getiren Aras, “Ben Allah rızası için o ekmekleri topluyorum, martılara, kuşlara veriyorum” diyerek şunları ifade ediyor:

“İçimden geliyor. İnsanlar gerçekten çok ekmek atıyor çöplere. Kanarya'da kamyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Ben ancak gücüm yettiği kadar iki çuval götürebiliyorum. Gelmesem ekmek vermesem kuşlar aç kalacak ve bu beni çok üzüyor ama onlara ekmek verdiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Ayağımdaki yaraya rağmen, birçok sıkıntı ve acılara rağmen kuşları aç bırakmamaya çalışıyorum. Ömrüm ve mecalim yettiği sürece de kuşları beslemeyi sürdüreceğim.”