Irak’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna saldırı

HABER MERKEZİ

Irak Güvenlik Medya Ağı, Divaniye kentinde Uluslararası Koalisyon’a ait konvoyu hedef alan saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Irak resmi haber ajansında yer alan haberde, Irak Güvenlik Medya Ağı’nın saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 1’inin ise yaralandığını duyurduğu bilgisine yer verildi.

Ülkenin güneyindeki Divaniye’de yaşanan olayın yola dçşenmiş bombayla gerçekleştiği ve bombaların Irak güçlerinin uluslararası yoldan geçişi sırasında patladığı kaydedildi.

Felluce’de ise Uluslararası Koalisyon güçlerinin konvoyu hedef alındı. Saldırıda 1 kadının yaralandığı belirtildi.

Koalisyon güçlerini hedef alan saldırının sivil bir otomobile isabet ettiği ve otomobilde bulunan kadının ağır bir şekilde yaralandığı bildirildi.

Irak’ın birçok bölgesinde Uluslararası Koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoylar İran destekli milisler tarafından sürekli hedef alınıyor.