Politika

Peşmerge Komutanı: DAİŞ hedeflerini dün akşamdan beri 28 defa bombaladık

Terör örgütü DAİŞ'in Qereçox Dağı'ndaki hedeflerinin dün akşamdan beri bombalandığı belirtildi.
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Sirwan Barzani
Sirwan Barzani
kürdistan DAİŞ peşmerge Qereçox Dağı Sirwan Barzani Uluslararası Koalisyon

ERBİL (K24)

Gwêr-Mexmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, dün akşamdan beri terör örgütü DAİŞ hedeflerini 28 defadır bombaladıklarını söyledi.

K24’e konuşan Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, dün akşamdan beri Qereçox Dağı’ndaki DAİŞ hedeflerinin 28 defa bombalandığını belirtti.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin operasyona havadan destek verdiğini kaydeden Peşmerge Komutanı, Erbil Ortak Operasyon Odası, Peşmerge ve Irak ordusunun operasyona katıldığını ifade etti.

DAİŞ’lilerin söz konusu dağda saklandığı mağaraların hedef alındığını bildiren Sirwan Barzani, “Teröristlerin hiçbir yere yerleşmemesi ve tehlike teşkil etmemeleri için operasyonlar devam edecek” dedi.

Qereçok Dağı’ndaki DAİŞ’lilere sık sık operasyonlar gerçekleştiriliyor.

 

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