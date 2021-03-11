Alman Başkonsolos: Kürdistan Bölgesi’nin gelişimindeki en önemli ortaklardan biriyiz

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Klemens Semtner, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’nin gelişimindeki en önemli ortaklardan biri olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Klemens Semtner, Peşmerge Bakanlığı Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki Güçlerinin Komutanlığı arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “Peşmerge Bakanlığı ile imzalanan anlaşmada 10 proje bulunuyor” dedi.

Semtner, “Peşmerge hastanelerinin tıbbi malzemelerinin temin edilmesi ve askeri eğitim desteğinin sunulması bunlardan bazıları, Şuan farklı bir aşamadayız ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlarında rolümüz var” ifadelerini kullandı.

Alman Başkonsolos sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 salgını nedeniyle Peşmerge güçlerinin askeri eğitimi durduruldu ancak etkinlik açısından destek sunuyoruz. Özellikle de reform sürecindeki desteğimiz sürüyor.

Almanya, Kürdistan Bölgesi’nin gelişimindeki en önemli ortaklardan biri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne her zaman mültecilere yardım konusunda destek sunduk.

Çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığından ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ediyoruz.

Alman şirketlerin Kürdistan Bölgesi’ne gelip yatırım yapmaları için teşvikte bulunuyoruz.”

KÜRDİSTAN BÖLGESİ İLE ALMANYA ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Dün Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin komutanı Albay Holgar Konkwell, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirecek projelere imza atmıştı.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ve Almanya’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Kartin Jasishek’in de hazır bulunduğu törende bir dizi projeye imza atılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Alman yetkililere “Uzun soluklu dostluğunuzla gurur duyuyoruz. Bu projelerle Peşmerge Güçleri yeni bir aşamaya geçecektir” demişti.

Bölgede istikrarın sağlanması ve terörizmle mücadelede önemli bir aktör olan Almanya ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Peşmerge Bakanı, “Kürdistan halkı ve Peşmerge Güçleri adına, Almanya hükümeti ve parlamentosuna teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin komutanı Albay Holgar Konkwell ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik desteğinin devam edeceğini söylemişti.

Daha önceki süreçte de Peşmerge Güçleri’nin modernize edilmesi sürecine katıldıklarını hatırlatan Alman komutan, yeni projelerle Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecini hızlandırmak istediklerini vurgulamıştı.

Almanya, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri uzman ve danışmanlarıyla bölgede terörizmle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.