Irak’ın 5 kentinde protestolar başladı

HABER MERKEZİ

Bugün Irak’ın 5 kentinde protesto gösterileri yeniden başladı.

2019 yılındaki protestolarda kaçırılan avukat Ali Casib’in babasının öldürülmesinin ardından Bağdat ve 4 diğer kentte protesto gösterileri yeniden başladı.

Gösterilerin Bağdat, Musenna, Babil, Meysan ve Zikar illerinde başladığı bildirildi.

Söz konusu gösterilerin 2019 yılında kaçırılan avukat Ali Casib’in babası Casib el-Helci’nin öldürülmesinin ardından başladığı ifade edildi.

Öte yandan Musanna’da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı kaydedilirken, Bağdat’taki gösterilerin daha sakin bir ortamda gerçekleştiği bildiriliyor.

Dün bazı aktivistler tarafından Casib el-Helci’nin Meysan’da öldürüldüğü belirtilmişti.