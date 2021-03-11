Uluslararası Koalisyon, Peşmerge'ye desteğini sürdürecek
ERBİL (K24)
Irak ve Suriye’deki DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Yüksek Danışma Komutanı Ryan Rideout, Peşmerge Bakanlığı'nı ziyaret etti.
DAİŞ'e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Danışma Komutanı Ryan Rideout’un Peşmerge Bakanlığı'nı ziyaret ettiğini aktardı.
Ryan Rideout’un Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı General Cemal Eminki görüştüğü kaydedildi.
Söz konusu görüşmede, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne olan işbirliğini ve desteğini sürdüreceği dile getirildi.
Marotto, “Peşmerge Güçleri ve Koalisyon arasında koordinasyon ve işbirliği konuları ele alındı” dedi.