Uluslararası Koalisyon’dan Mahmur’da DAİŞ’e bombardıman

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon’a bağlı savaş uçaklarının terör örgütü DAİŞ’in Mahmur sınırındaki mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirilirken, özellikle örgüt mensuplarının saklandığı mağaralar ile mühimmat deposu olarak kullandıkları tünellerin hedef alındığı belirtildi.

Uluslararası Koalisyon’a bağlı savaş uçakları, terör örgütü DAİŞ’in Mahmur ilçesi sınırındaki mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

İlçenin emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre Koalisyon uçakları, özellikle Qereçox Dağı’nın doğusundaki Gre Sor köyüne yakın bölgelerde DAİŞ mensuplarının saklandıkları mağara ve tünelleri hedef aldı.

DAİŞ’in, söz konusu mağaraları saklanmak için tünelleri ise barınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı belirtildi.

DAİŞ’in kayıplarıyla ilgili Irak makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

SİRWAN BARZANİ: DAİŞ HEDEFLERİNİ 28 KEZ BOMBALADIK

Öte yandan Gwêr-Mexmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, önceki akşamdan bu yana terör örgütü DAİŞ hedeflerini 28 kez bombaladıklarını açıklamıştı.

K24’e konuşan Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, dün akşamdan beri Qereçox Dağı’ndaki DAİŞ hedeflerinin 28 defa bombalandığını belirtmişti.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin operasyona havadan destek verdiğini kaydeden Peşmerge Komutanı, Erbil Ortak Operasyon Odası, Peşmerge ve Irak ordusunun operasyona katıldığını ifade etmişti.

DAİŞ’lilerin söz konusu dağda saklandığı mağaraların hedef alındığını bildiren Sirwan Barzani, “Teröristlerin hiçbir yere yerleşmemesi ve tehlike teşkil etmemeleri için operasyonlar devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Qereçok Dağı’ndaki DAİŞ’lilere sık sık operasyonlar gerçekleştiriliyor.