Irak Ordusu: Kerkük ve Anbar’da DAİŞ’in planları boşa çıkarıldı

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Terör örgütü DAİŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, Anbar vilayetindeki güvenlik güçlerinin, Felluce’de pazar yerine bomba döşemek isteyen iki örgüt mensubunu gözaltına aldığını söyledi.

Yahya Resul, söz konusu operasyonda 42 bomba ve 4 roket güdümlü el bombası ile çok sayıda havan mermisinin ele geçirildiğini kaydetti.

Kerkük’teki operasyonlardan da söz eden Yahya Resul, Irak ordusuna ait konvoya bombalı saldırı düzenlemek isteyen bir DAİŞ mensubunun yakalandığını belirtti.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen örgütün saldırıları devam ediyor.