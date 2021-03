Hitler’in babasının mektupları ortaya çıktı: ‘Bolca dedikodu var’

HABER MERKEZİ

Avusturyalı tarihçi Roman Sandgruber, bir kadının kendisini arayıp, Adolf Hitler'in babası tarafından yazılan mektuplar bulduğunu söylediğinde ilk başta buna şüpheyle yaklaştı.

Daha önce birçok olayda bu yöndeki iddiaların boşa çıktığını belirten tarihçi Sandgruber, "Ancak bu kez kadının olduğu yere gidip o mektuplara baktığım an bunu sezdim" diyor.

Mektupları nazikçe elinde tutan tarihçi Sandgruber, Adolf Hitler'in babası Alois Hitler ile yazıştığı kişi arasında 'bolca dedikodu' geçtiğini söylüyor.

Mektupların üzerinde hala orijinal damgalar, posta pulları ve imzalar bile duruyor. Bütün bunlar mektupların sahte olma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Adolf Hitler'in babası Alois ile ilgili bilgiler oldukça kıt. Avusturya tarihçiye göre Alois Hitler ile ilgili daha önce herhangi bir biyografi yayımlanmış değil.

Daha önceki kız bilgilerle birlikte yen ortaya çıkan bu 31 mektubu da birleştiren tarihçi Sandgruber, Alois Hitler ile ilgili "Hitler'in Babası: Oğlu Nasıl Bir Diktatör Oldu" (Hitler's Father: How the Son Became A Dictator) adlı ilk biyografiyi kaleme aldı.

Mektuplarda Alois Hitler tarafından bir yol bakım görevlisi olduğu anlaşılan Josef Radlegger'e hitaben 1895 yılında kaleme alınan yazıda bir köydeki çiftlik evinin satın alınması konuşuluyor. Mektubun kaleme alındığı yıl Adolf Hitler 6 yaşında.

Mektuplarla ilgili konuşan tarihçi Sandgruber, Josef Radlegger ile Alois Hitler arasında geçen konuşmaların sadece iş konuşmaları olmadığını, "bolca aile dedikodusu" bulunduğunu da belirtiyor.

"Alois Hitler, zorba bir ev reisi" olarak bilinirdi diyen Sandgruber, mektupların aynı zamanda baba Hitler'in cana yakın tarafını da açığa çıkardığını dile getiriyor. Alois Hitler'e göre eşi Klara, “sesiz bir ev kadını” olmaktan öte bir karaktere sahip. Avusturyalı tarihçi, Klara için, "Evde, özellikle para konularında mutlaka sesini yükseltirdi" diyor.

Mektuplar Linz Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunuyor. (Kaynak: euronews, AFP)