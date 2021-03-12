DAİŞ’ten Irak askerlerine Kanaslı saldırılar: 2 ölü, 1 yaralı

ERBİL (K24)

Terör örgütü DAİŞ, Kerkük ve Diyala’da Kanas tipi suikast silahıyla Irak askerilerine saldırılar düzenledi.

Irak emniyet güçlerinden edinilen bilgilere göre, DAİŞ mensupları Kerkük’te Irak ordusu 45’inci tugayına yönelik dün gece saatlerinde Kanas tipi suikast silahıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Gece saatlerinde Diyala vilayetinin Mikdadiye ilçesinde de Irak askerilerine yönelik Kanaslı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, bugün yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin terör örgütü DAİŞ’in Kerkük ile Anbar’ın çeşitli noktalarındaki iki planının boşa çıkarıldığını açıklamıştı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen örgütün saldırıları devam ediyor.