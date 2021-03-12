AK Parti İl Başkanı: Kürtlerin kazanımları anayasal güvence altına alınmalı

DİYARBAKIR (K24)

Basın toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“KADES üzerinden 6 dil ile ilgili olarak kadınlara yönelik acil destek sistemi geliştirdik” diyen Muhammed Şerif Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun (KADES) içerisinde, -en azından bölgenin hassasiyeti gözetilerek- her ne olursa olsun Kürtçenin olması gerektiğine inanıyoruz. Türkçeden sonra ikinci dil olarak, bu coğrafyadaki en kadim ve en büyük topluluk olan Kürtlerin de dilinin temsiliyeti olduğunu düşünüyoruz. Hatta bu minvalde, bunun mesajını verebilmek için AK Parti İl Başkanlığımızın hesabından ertesi gün ‘Rojbaş Diyarbekir’ diye tweet paylaştık.”

Yeni anayasa çalışmaları konusuna değinen Aydın, “Anayasayla ilgili yapılacak olan çalışmalarda kendi şehrimizin dinamikleriyle oturup istişare edecek ve sahada bunun çalışmasını yapacak şekilde; AK Parti kimliğini taşımayan hukukçular, kanaat önderleri, STK temsilcileri ile sahada çalışabilecek komisyonlar oluşturalım, bunların getireceği raporlar ışığı altında anayasayla ilgili olarak şehrin, bu bölgenin beklentilerini yukarıya iletmiş olalım” ifadelerini kullandı.

“GENEL MERKEZDEN TALEBİMİZ OLDU”

Çalışmaları konusunda AK Parti Genel Merkezi’nden talepte bulunduklarını dile getiren Aydın, anayasa hazırlık komisyonu içerisine farklı siyasi düşüncelere mensup kişilerin olabileceğini söyledi.

Çalışma grubunun bir araya gelerek Diyarbakır ve bölgenin beklentisini ele alması gerektiğinden söz eden Aydın, “Vatandaşlık tanımıyla ilgili bizim yapacağımız tanımlama Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yapacağı resmi açıklamayla ortaya çıkacak tanımlamanın aynısı olacaktır” dedi.

“AK Parti için ‘eskiden bölgemizde çok iyiydi, sonra biraz daha değişmeye başladı’ gibi kötü bir algı oluşmuş ama özgürlükler, demokrasi ve özellikle Kürtlerle ilgili olarak her biri birer devrim niteliğinde çok büyük adımlar atmış bir siyasi harekettir” diyen Aydın, şunları kaydetti:

“Bu şehrin bir çocuğu olarak bu konuyu önemsiyorum. Kürtlerin bütün kazanımlarının anayasal güvenceye alınması gerekiyor. Yapmış olduğumuz bütün hamleler, anayasal güvence ile kadim hale getirilmezse ileride meydana gelebilecek olan bir siyasi değişiklik, ileride meydana gelebilecek olan bir revizyon Kürtlerin kazanımlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaratacaktır.”

Aydın, Kürtlerin güvence altına alınacak hakları için anayasa çalışmalarını “heyecanla beklemesi ve desteklemesi gerektiğini” ifade etti.

Kürtçe eğitim konusuna da değinen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, “AK Parti’nin Kürtlerle ilgili eğitim alınanda yapmış olduğu çalışmalar partinin en büyük devrimidir. Her ne kadar seçmeli de olsa bunu büyük bir devrim olarak kabul etmek gerekiyor” diye konuştu.