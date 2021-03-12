Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19’la ilgili son verilere yer verildi.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 425 Covid-19 testi yapılırken, 366 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 156 kişi iyileşti, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 262 bin 306

Vaka: 112 bin 243

İyileşen: 105 bin 189

Tedavisi devam eden: 3 bin 501

Ölüm: 3 bin 553