Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19’la ilgili son verilere yer verildi.
Buna göre son 24 saatte 7 bin 425 Covid-19 testi yapılırken, 366 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 156 kişi iyileşti, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 262 bin 306
Vaka: 112 bin 243
İyileşen: 105 bin 189
Tedavisi devam eden: 3 bin 501
Ölüm: 3 bin 553