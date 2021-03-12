Rusya: Suudi Arabistan’a S-400 tedarik etmeye hazırız

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Suudi Arabistan'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara ABD yapımı Patriot sistemleriyle karşı koyamadığına dikkat çeken Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Riyad'ın bu tür saldırıları bertaraf etmek için Rus S-400 füze savunma sistemleri alabileceğini belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şugayev, "Suudi Arabistan'daki farklı türden tesislere yönelik saldırılar son aylarda giderek artıyor. Daha birkaç gün önce petrol ihracat limanına saldırı düzenlendi. Patriot sistemleri, bu saldırıları önleme görevini yerine getiremiyor. Suudların bunun üzerine çok ciddi şekilde düşündüğünü sanıyorum. Riyad, Rusya'dan S-400 ya da Pantsir sistemleri satın alabilir" dedi.

Pantsir sistemlerinin küçük boyutlu alçak irtifa hedeflerine karşı çok etkili olduğunun altını çizen Şugayev, bu durumun NATO ülkeleri tarafından da kabul edildiğini vurguladı.

Ekim 2017'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in tarihi Moskova ziyaretinin ardından Sputnik'e konuşan FSVTS Sözcüsü Mariya Vorobyeva, Rusya ile Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sisteminin sevkiyatı konusunda anlaştığını söylemişti. Şubat 2018'de anlaşmanın imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Anlaşma henüz uygulamaya koyulmazken Eylül 2020'de FSVTS'den yapılan açıklamada Moskova ve Riyad'ın söz konusu anlaşmanın hayata geçirileceği koşullara ilişkin görüş alışverişi yaptığı ifade edilmişti.