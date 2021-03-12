İspanya'da 4 bin yıllık mezarlık bulundu

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İspanya'da arkeologlar, 2013'ten beri İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin La Almoloya bölgesinde yürüttükleri çalışmada, 4 bin mezarlık keşfetti.

Araştırmacılar, bronz çağından kalma mezarlıktaki kadınların dönemin sembolik lüks takılarla gömüldüklerini bildirdi. Bu durumun, kadınların toplum içinde potansiyel olarak önemli siyasi rollere ve statüye sahip olduklarının göstergesi olduğu belirtildi.

Antiquity dergisinde yayınlanan araştırmada, bir erkek ve kadının birlikte gömüldüğü mezarla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Buna göre, birlikte gömülen iki kişinin biyolojik bir bağı olmadığı ancak çocukları olduğu DNA analizlerinin sonucunda ortaya çıktı.

Kadın kafatasında antik dönemde 'diadem' olarak adlandırılan ve sahip olunan otoriteyi göstermek için takılan gümüş taç olduğu, erkekte ise olmadığı belirlendi. Mezarda ayrıca 29 farklı takının daha bulunduğu belirtildi. Mezardaki gümüşten yapılan tüm nesnelerin kadına, gümüş olmayanların ise erkeğe ait olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, mezarın 'Avrupa Erken Tunç Çağı'nın en cömert mezarlarından biri' olduğunu belirterek, mezarın yerleştirildiği yapının ise dönemin 'saray' kategorisine girdiğini kaydetti.

Araştırmacılar, taçların varlığının kadının gücünün siyasete dayandığını gösterebileceğine işaret etti.

Diğer dört kadın mezarında da benzer taçlar keşfedilirken, kadın mezarlarının daha sonra seçkin savaşçıların mezarları için kullanıldığı tespit edildi. Araştırmaya göre, bu durum kadınların toplumdaki yüksek statülü kişiler olduklarını gösteriyor. Buna göre, yönetici sınıfın kadınları, İber Yarımadası’nın güneydoğusunda MÖ 2200-1550 yılları arasında gelişen bir toplum olan El Argar’ın yönetiminde hükümdarlık yapmış olabileceklerini ortaya koyuyor.

El Argar’ın tüm yerleşim yerlerinin MÖ 16. yüzyılın sonunda iç ayaklanmalarla yok edildiğine inanılıyor.