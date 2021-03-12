Politika

Irak'ta saldırı: Aynı aileden 7 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen baskın sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak'ta saldırı
Irak'ta saldırı
Irak Irak saldırı Selahaddin

HABER MERKEZİ

Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinin Ed-Dur ilçesinde asker üniforması giyen kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir eve baskın düzenledi.

Saldırganlar evde bulunan aynı aileden 2'si kadın 7 kişiyi vurarak öldürdü. Silahlı grup baskının ardından kaçtı.

Olay üzerine üst düzey emniyet yetkililerinin bölgeye geldiği ve soruşturma açıldığı kaydedildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı ancak şüphelerin terör örgütü DAİŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim