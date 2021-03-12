Politika

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Putin, Aliyev ve Paşinyan
Putin, Aliyev ve Paşinyan
dünya Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan İlham Aliyev Nikol Paşinyan Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmalar ele alındı.

Açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi" bilgisine yer verildi.

Görüşmelerde, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağları hakkındaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular istişare edildi.

Üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi.

Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişi yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim