PKK’lilerin yola döşediği bomba patladı: 1 Peşmerge şehit oldu

ERBİL (K24)

Erbil'in Soran ilçesine bağlı Sidekan nahiyesinde PKK’liler tarafından yola döşenmiş bomba patladı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Sidekan nahiyesinde PKK mensupları tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu 1 Peşmerge şehit oldu.

Sidekan nahiyesinde araçla seyir halinde olan Peşmergelerin geçişi sırasında yola döşenmiş bombanın patlaması sonucu 1 Peşmerge şehit olurken, 1 Peşmerge de yaralandı.

Söz konusu 2 Peşmergenin isimlerinin Muzaffer Ferhad Hasan ve Tarık Kadir olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaralı Peşmergenin durumunun ağır olduğu ifade edildi.