AP ‘işgalci’ dedi, Ankara tepki gösterdi

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye'ye yöneltilen ifadelere tepki göstererek, "AP'yi gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AP Genel Kurulunda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

SURİYE KARARINDA TÜRKİYE İÇİN 'İŞGALCİ' DENİLDİ

AP Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol edilen toprakları Ekim 2019'da işgal etmek de dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olarak, ağırlıklı olarak Suriye Kürt yerleşim bölgelerinden oluşan ülkenin kuzey kesimlerini işgal etmek amacıyla 2016'dan beri doğrudan Suriye'ye müdahale ediyor."

Kararda Türkiye'nin Suriyeli paralı askerleri Dağlık Karabağ'a gönderdiğinde de yer verildi.