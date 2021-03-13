Yaşam

Urfa’da kara akrep tesisi kuruldu

Urfa’da 10 yaşından beri akreplerle birlikte yaşam sürdüren Ali Yılmaz, ilaç piyasasında kullanılan ve dünya piyasasında litre fiyatı 10 milyon dolar olan akrep zehrinden elde edilen sıvı için kara akrep tesisini kurdu.
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Akrep
kürdistan Urfa Akrep

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan "Akrep Ali" lakaplı Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Küçük yaşlarda Sağlık Bakanlığı'ndan ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, merak saldığı işi meslek edindi.

Yılmaz, uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altındaki depoda bir tesis kurdu. Sadece Urfa’da bulunduğu öne sürülen ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda kara akrep türünü tesisinde çiftleştirerek çoğaltan Yılmaz, geçimini böyle sağlıyor.

Akrepleri eline alan Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi.

Yılmaz, ürettiği akreplerin laboratuvar ortamında sağım işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, zehrinin de anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine sattıklarını aktardı.

Akrep yetiştiricisi Ali Yılmaz, uluslararası ortaklık ve işbirliği teklifleri aldığını belirterek, "Akrebin her bir damla zehrinden 150 adet protein var. Bu proteinlerin her biri ayrı ayrı hastalıklarda şifa olarak kullanılıyor. İlaç sektöründe ülkemizin diğer ülkelerle yarışması için bu akrep üzerinde araştırma çalışmalarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Henüz çocukken akreplerle tanıştığını dile getiren Yılmaz, "Çocukluğumdan beri akreplerle iç içe olduğum için ben ısırdıklarında dahi etkilenmiyorum. Vücudumda antikor oluştuğu için bağışıklık kazandım. O yüzden beni ısırsa dahi etkilenmiyorum" ifadelerini kullandı. (Kaynak: İHA)

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