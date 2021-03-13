PKK bombasıyla şehit düşen Peşmerge’nin kardeşi: Bomba döşenen yer anayoldur

ERBİL (K24)

Dün, Erbil'in Soran ilçesine bağlı Sidekan nahiyesinde PKK’liler tarafından yola döşenmiş bomba patladı.

Söz konusu patlama sonucu Tarık Kadir adlı Peşmerge şehit oldu.

Konuyla ilgili K24’e konuşan şehit Peşmerge’nin kardeşi Sabir Kadir, “Kardeşimin şehit olduğu yer anayol ve köye 1 kilometre uzaklıkta. Burası askeri güzergah değil, bu nedenle PKK’nin neden burada mayın döşediğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin 1997’den beri Peşmerge olduğunu ve 4 çocuk babası olduğunu dile getiren Sabir Kadir, “Eşi ve kızı birkaç yıldır kronik hastalıklardan mustarip. Tedavi için birkaç kez Erbil, Duhok ve Tahran’daki hastanelere gittiler” dedi.

Sabir Kadir, PKK’nin bölgelerinden çekilmesi gerektiğini dile getirerek, “Kuzenim de daha önce PKK güçlerince şehit edilmişti” diye konuştu.

Ayrıca K24’e konuşan Peşmerge Güçleri Helgurd Komutanlığı Komutanı Behram Arif Yasin, PKK’lilerin bir süredir mayın döşemeye başladığını ve bunun da vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.